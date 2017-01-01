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    Слободян: російські ЗМІ намагаються створити картинку «вдалого» початку турсезону в Криму

    • Сьогодні, 13:15
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    <span class="textexposedshow"><span>Пасажиропотік через контрольний пункт &laquo;Чонгар&raquo; у напрямку анексованого півострову у 2017 році знизився на 60 %, порівняно з минулим роком.</span></span>
    Фото: 24 Канал
    Пасажиропотік через контрольний пункт «Чонгар» у напрямку анексованого півострову у 2017 році знизився на 60 %, порівняно з минулим роком.

    У Держприкордонслужбі спростували інформацію щодо збільшення пасажиро-транспортного потоку на півострів

    Російські ЗМІ окупованого Криму активно намагаються створити картинку «вдалого» початку туристичного сезону та заявляють про збільшення на травневі свята пасажиро-транспортного потоку із материкової України. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає «Главком».

    «Нібито, лише через КПВВ «Чогнар» до Криму прослідувало понад 18, 5 тисяч осіб. Але статистика говорить зовсім про інше. З 29.04 по 03.05 тенденції на збільшення пасажиро-транспортного потоку через контрольний пункт в’їзду – виїзду «Чонгар» не було. До прикладу, якщо протягом 5 робочих днів (з 24.04 по 28.04) адмінмежу у напрямку окупованого півострову у цьому КПВВ перетнуло 11.7 тисяч осіб та 2.4 тисяч транспортних засобів, то за 5 вихідних днів (з 29.04 по 03.05) прикордонники до анексованого Криму встановленим порядком оформили 9,7 тисяч осіб та 1.5 тисячі транспортних засобів», - пояснив Слободян.

    Крім того, у порівнянні з минулорічним періодом травневих свят, пасажиропотік лише через контрольний пункт «Чонгар» у напрямку анексованого півострову у 2017 році знизився на 60 % та транспортний - на 62 %. 

    За словами помічник голови Держприкордонслужби,  перед другою частиною травневих свят тенденція така ж сама. 

    Крим Росія ЗМІ Держприкордонслужба
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