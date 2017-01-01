Слободян: російські ЗМІ намагаються створити картинку «вдалого» початку турсезону в Криму

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Фото: 24 Канал Пасажиропотік через контрольний пункт «Чонгар» у напрямку анексованого півострову у 2017 році знизився на 60 %, порівняно з минулим роком.

У Держприкордонслужбі спростували інформацію щодо збільшення пасажиро-транспортного потоку на півострів

Російські ЗМІ окупованого Криму активно намагаються створити картинку «вдалого» початку туристичного сезону та заявляють про збільшення на травневі свята пасажиро-транспортного потоку із материкової України. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає «Главком».

«Нібито, лише через КПВВ «Чогнар» до Криму прослідувало понад 18, 5 тисяч осіб. Але статистика говорить зовсім про інше. З 29.04 по 03.05 тенденції на збільшення пасажиро-транспортного потоку через контрольний пункт в’їзду – виїзду «Чонгар» не було. До прикладу, якщо протягом 5 робочих днів (з 24.04 по 28.04) адмінмежу у напрямку окупованого півострову у цьому КПВВ перетнуло 11.7 тисяч осіб та 2.4 тисяч транспортних засобів, то за 5 вихідних днів (з 29.04 по 03.05) прикордонники до анексованого Криму встановленим порядком оформили 9,7 тисяч осіб та 1.5 тисячі транспортних засобів», - пояснив Слободян.

Крім того, у порівнянні з минулорічним періодом травневих свят, пасажиропотік лише через контрольний пункт «Чонгар» у напрямку анексованого півострову у 2017 році знизився на 60 % та транспортний - на 62 %.

За словами помічник голови Держприкордонслужби, перед другою частиною травневих свят тенденція така ж сама.