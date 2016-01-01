Словесна боротьба між США та РФ провокує гонку ядерних озброєнь – The Times

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Фото Daily Express Путін і Трамп

Путін і Трамп розпочали небезпечну словесну битву?

The Times цитує вчорашні заяви Володимира Путіна і Дональда Трампа про необхідність зміцнювати ядерний потенціал Росії і США.

Зокрема, російський президент сказав: «Треба зміцнювати бойовий потенціал стратегічних ядерних сил, перш за все за рахунок ракетних комплексів, здатних гарантовано долати існуючі і перспективні системи протиракетної оборони».

Новообраний президент США написав у себе в Twitter: «Сполучені Штати повинні істотно укріпити і розширити свої ядерні можливості доти, доки світ не схаменеться з приводу ядерної зброї». Видання зауважує: неясно, чи був цей запис відповіддю на заяву російського президента.

«Прес-секретар Трампа пізніше сказав, що той «мав на увазі загрозу ядерного розповсюдження і критичну необхідність їй запобігти, особливо серед терористичних організацій і нестабільних режимів, які вийшли з-під контролю».

The Times вказує, що ядерна гонка вже відродилася. США розробляють нову зброю, в тому числі тактичні ракети малої потужності, використання яких, на думку деяких аналітиків, більш імовірне, ніж застосування стратегічних боєголовок.

«Росія також веде масштабну модернізацію ядерних озброєнь. У Китаї – найбільша у світі програма з балістичних ракет. Переставши бути незбагненною зброєю для крайніх заходів, ядерна зброя посіла центральне місце у військовому мисленні Росії. Торік члени НАТО стривожилися, коли Москва пригрозила застосувати ядерні озброєння, щоб залишити за собою окупований Крим», – йдеться у статті.