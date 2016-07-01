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    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим

    • Сьогодні, 11:35
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    Фото: РепортерUA

    Військовослужбовець 37-го батальйону загинув в Донецькій області 15 лютого від вогнепального поранення

    Минулими вихідними у Запоріжжі сотні людей прийшли попрощатися з загиблим на Донбасі молодшим сержантом Леонідом Сазоновим. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, товариші по службі, волонтери та небайдужі городяни, повідомляє місцеве видання «РепортерUA».

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    За словами в.о. обласного військового комісара по роботі з особовим складом капітана Владислава Чумака, Леонід проходив службу за контрактом.

    Загиблого сержанта бойові товариші прозвали «бородою». Нагадаємо, військовослужбовець 37-го батальйону загинув в Донецькій області 15 лютого від вогнепального поранення.

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    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим
    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим
    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим
    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим
    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим
    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим
    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим
    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим
    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим
    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим
    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим
    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим
    Сльози та квіти: у Запоріжжі попрощалися із загиблим солдатом АТО Леонідом Сазоновим
    Фото: РепортерUA

     

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