Службі безпеки України пропонують заблокувати 20 сепаратистських сайтів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокування сайтів

Були проаналізовані ресурси, які підтримуються російською стороною і суб'єктами, пов'язаними з терористичними організаціями на окупованих територіях

У межах продовження політики блокування антиукраїнських сайтів Міністерство інформаційної політики України подало на розгляд Служби безпеки України список з двадцяти інтернет-ресурсів.

Про це повідомив в коментарі «Апострофу» член експертної ради при Мінінформполітики, глава Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

«З відомих мені сайтів там тільки один – «2000». Всі інші сайти я в упор не знаю, наприклад, «Ополченець»... Ну, тобто, зовсім «кончені»: маленькі, жахливі, виглядають погано і дивно. Вибирали, звичайно, не навмання, а користувалися базами даних, в тому числі і сайту «Миротворець», - розповів Аласанія.

За словами заступника міністра інформаційної політики Дмитра Золотухіна, методику виявлення сепаратистських ресурсів вже розроблено.

Так, було створено робочу групу для моніторингу та аналізу контенту, визначені норми українського законодавства, які містять заборони на поширення певної інформації, наприклад, заклики до розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

«Потім були проаналізовані ресурси, які підтримуються російською стороною і суб'єктами, пов'язаними з терористичними організаціями на окупованих територіях. Ті ресурси, які містили ознаки закликів, описаних в законодавстві (зокрема, в Кримінальному кодексі), було направлено у СБУ для правової оцінки і реагування», - зазначив Золотухін.

У той же час, спікер СБУ Олена Гітлянська не змогла розповісти «Апострофу» про результати правової оцінки українською спецслужбою підозрілих сайтів.