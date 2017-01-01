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    Смерть під колесами сміттєвоза: у Запоріжжі відкрили справу щодо загибелі жінки

    • Сьогодні, 12:22
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    Фото видання «061»

    За словами очевидців, загибла послизнулась і потрапила під сміттєвоз, що стало для неї фатальним

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо смерті жінки, яка потрапила під колеса сміттєвоза. Про це повімляє видання «061» із посиланням на прес-службу управління Нацполіціі Запорізької області.

    Кримінальне провадження відкрито за скоєння злочину згідно з ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

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    В даний момент ведеться слідство.

    Нагадаємо, вчора на вулиці Козачій в Запоріжжі жінка послизнулася на слизькій дорозі і потрапила під сміттєвоз.

    За словами очевидців, жінка впала і сміттєвоз переїхав її, в той момент, коли автівка здавала назад. В результаті отриманих травм жінка померла на місці події.

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    Смерть під колесами сміттєвоза: у Запоріжжі відкрили справу щодо загибелі жінки
    Смерть під колесами сміттєвоза: у Запоріжжі відкрили справу щодо загибелі жінки
    Смерть під колесами сміттєвоза: у Запоріжжі відкрили справу щодо загибелі жінки
    Смерть під колесами сміттєвоза: у Запоріжжі відкрили справу щодо загибелі жінки
    Фото видання «061»

     

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