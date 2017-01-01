Смерть під колесами сміттєвоза: у Запоріжжі відкрили справу щодо загибелі жінки

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Фото видання «061»

За словами очевидців, загибла послизнулась і потрапила під сміттєвоз, що стало для неї фатальним

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо смерті жінки, яка потрапила під колеса сміттєвоза. Про це повімляє видання «061» із посиланням на прес-службу управління Нацполіціі Запорізької області.

Кримінальне провадження відкрито за скоєння злочину згідно з ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

В даний момент ведеться слідство.

Нагадаємо, вчора на вулиці Козачій в Запоріжжі жінка послизнулася на слизькій дорозі і потрапила під сміттєвоз.

За словами очевидців, жінка впала і сміттєвоз переїхав її, в той момент, коли автівка здавала назад. В результаті отриманих травм жінка померла на місці події.