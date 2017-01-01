Смерть у китайській школі: через тисняву загинули двоє дітей

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Китайські школярі

Ще 20 дітей отримали поранення

У результаті тисняви в початковій школі в центральній частині Китаю загинули двоє дітей і ще 20 постраждали, повідомили державні китайські ЗМІ.

Як повідомила інформагенція Сіньхуа, під час ранкової перерви школярі з'юрбилися в туалеті, коли туди почали пробиватися інші діти.

В іншому повідомленні йдеться, що через тисняву зруйнувалася стіна у туалеті.

Усіх поранених відвезли в лікарню. Повідомляють, що стан деяких постраждалих тяжкий.

Влада округу Пуян, де стався інцидент, розповіла агенції Associated Press, що розслідує цю подію, але відмовилася надати більш детальну інформацію.

Схожі смертельні випадки ставалися в країні і раніше.

2014 року на південному заході Китаю через тисняву на шкільних сходах загинули шестеро дітей і 25 були поранені.

Джерело: ВВС Україна