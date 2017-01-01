Смертельна ДТП на Львівщині: перекинувся автобус з білоруськими туристами (фото)

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ДТП на Львівщині

Пасажирський автобус з громадянами Білорусі зіткнувся з легковим автомобілем «Мерседес»

У п’ятницю, 31 березня, вранці на автодорозі Жидачів – Львів у с. П’ятничани Жидачівського району Львівської області відбулось зіткнення пасажирського автобуса «Неоплан» з легковим автомобілем «Мерседес». Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку «101» о 6:32, повідомляє прес-служба ДСНС.

Автобус прямував з Республіки Білорусь у Буковель. В автобусі на момент зіткнення перебувало 42 пасажири (громадяни Білорусії) та два водії. Внаслідок зіткнення автобус перекинувся у кювет.

Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля «Мерседес». Також внаслідок зіткнення травмувалися дев'ять пасажирів автобуса та один пасажир легкового автомобіля. Потерпілих доправлено до лікарні Львова.

Рятувальники провели роботи з вивільнення тіла загиблого водія із понівечених конструкцій автомобіля «Мерседес».

До ліквідації наслідків ДТП було залучено 12 рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюють правоохоронці.