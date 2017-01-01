Смертельна ДТП: в Криму: вантажівка наїхала на дитячий майданчик

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У результаті ДТП загинула жінка і її дворічна дитина

У Криму вантажівка наїхала на дитячий майданчик. У результаті загинула жінка і її дворічна дитина.

Про це передає ТАСС.

Трагедія сталася в селищі Масандра.

Крім того, постраждала чотирирічна дівчинка і водій. Вони госпіталізовані до Лівадійської лікарні.

Як розповів представник регіональної служби порятунку, водій КамАЗа не впорався з керуванням і заїхав на дитячий майданчик.

Нагадаємо, у ДТП на трасі Москва – Петербург загинуло шість громадян України.

А у Києві на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло оленятко.