Смертельна ДТП: в Криму: вантажівка наїхала на дитячий майданчик
- Сьогодні, 04:55
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У результаті ДТП загинула жінка і її дворічна дитина
У Криму вантажівка наїхала на дитячий майданчик. У результаті загинула жінка і її дворічна дитина.
Про це передає ТАСС.
Трагедія сталася в селищі Масандра.
Крім того, постраждала чотирирічна дівчинка і водій. Вони госпіталізовані до Лівадійської лікарні.
Як розповів представник регіональної служби порятунку, водій КамАЗа не впорався з керуванням і заїхав на дитячий майданчик.
Нагадаємо, у ДТП на трасі Москва – Петербург загинуло шість громадян України.
А у Києві на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло оленятко.