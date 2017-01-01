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    Смертельна ДТП: в Криму: вантажівка наїхала на дитячий майданчик

    • Сьогодні, 04:55
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    У результаті ДТП загинула жінка і її дворічна дитина

    У Криму вантажівка наїхала на дитячий майданчик. У результаті загинула жінка і її дворічна дитина.

    Про це передає ТАСС.

    Трагедія сталася в селищі Масандра.

    Крім того, постраждала чотирирічна дівчинка і водій. Вони госпіталізовані до Лівадійської лікарні.

    Як розповів представник регіональної служби порятунку, водій КамАЗа не впорався з керуванням і заїхав на дитячий майданчик.

    Нагадаємо, у ДТП на трасі Москва – Петербург загинуло шість громадян України.

    А у Києві на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло оленятко.

    ДТП Москва водій
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