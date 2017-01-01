  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Смертельна ДТП: водій загинув під колесами власного автомобіля

    • Сьогодні, 04:59
    • Розсилка
    Водій Мерседеса загинув під колесами свого автомобіля
    Водій Мерседеса загинув під колесами свого автомобіля

    Чоловік спробував зупинити автомобіль, але сам опинився під колесами

    В с.Селище Рівненської області чоловік загинув під колесами власного автомобіля, який раптово покотився зі спуску, повідомляє dtp.kiev.ua.

    Водій припаркував авто на невеликому спуску. Коли вийшов з машини, вона раптово покотилася вниз. Чоловік спробував зупинити її, але сам опинився під колесами. Від отриманих травм водій помер.

    Слідство встановило, що у автомобіля було несправне ручне гальмо.

    ДТП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ