Смертельна ДТП: водій загинув під колесами власного автомобіля
- Сьогодні, 04:59
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Водій Мерседеса загинув під колесами свого автомобіля
Чоловік спробував зупинити автомобіль, але сам опинився під колесами
В с.Селище Рівненської області чоловік загинув під колесами власного автомобіля, який раптово покотився зі спуску, повідомляє dtp.kiev.ua.
Водій припаркував авто на невеликому спуску. Коли вийшов з машини, вона раптово покотилася вниз. Чоловік спробував зупинити її, але сам опинився під колесами. Від отриманих травм водій помер.
Слідство встановило, що у автомобіля було несправне ручне гальмо.