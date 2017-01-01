Смертельна ДТП: водій загинув під колесами власного автомобіля

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Водій Мерседеса загинув під колесами свого автомобіля

Чоловік спробував зупинити автомобіль, але сам опинився під колесами

В с.Селище Рівненської області чоловік загинув під колесами власного автомобіля, який раптово покотився зі спуску, повідомляє dtp.kiev.ua.

Водій припаркував авто на невеликому спуску. Коли вийшов з машини, вона раптово покотилася вниз. Чоловік спробував зупинити її, але сам опинився під колесами. Від отриманих травм водій помер.

Слідство встановило, що у автомобіля було несправне ручне гальмо.