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    Смертельне ДТП в Китаї: зіштовхнулися 19 авто

    • Сьогодні, 14:40
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    Китайські медики
    Китайські медики

    В результаті аварії виникла пожежа, загинули 6 людей

    У китайському місті Гуандун у масштабній ДТП зіткнулося 19 автомобілів, у результаті чого загинуло шестеро людей.

    Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

    «На території міста Ціньюань провінції Гуандун (Південний Китай) сталося зіткнення 19 автомобілів, що призвело до займання 7 з них», - йдеться в повідомленні.

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    За попередніми даними місцевої влади, в результаті ДТП загинули шестеро осіб, ще 15 - постраждали.

    Проводиться розслідування інциденту й операція з ліквідації наслідків НП.

    Нагадаємо, на Житомирщині 8 січня на 89 кілометрі траси Київ – Чоп унаслідок погіршення погодних умов зіткнулися 14 автомобілів. У ДТП ніхто не постраджав.

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    пожежа ДТП Китай
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