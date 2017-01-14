Смертельне ДТП в Китаї: зіштовхнулися 19 авто

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Китайські медики

В результаті аварії виникла пожежа, загинули 6 людей

У китайському місті Гуандун у масштабній ДТП зіткнулося 19 автомобілів, у результаті чого загинуло шестеро людей.

Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

«На території міста Ціньюань провінції Гуандун (Південний Китай) сталося зіткнення 19 автомобілів, що призвело до займання 7 з них», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними місцевої влади, в результаті ДТП загинули шестеро осіб, ще 15 - постраждали.

Проводиться розслідування інциденту й операція з ліквідації наслідків НП.

Нагадаємо, на Житомирщині 8 січня на 89 кілометрі траси Київ – Чоп унаслідок погіршення погодних умов зіткнулися 14 автомобілів. У ДТП ніхто не постраджав.