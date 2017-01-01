Смертник у Сомалі підірвався у військовому таборі: 10 загиблих

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Теракт у столиці Сомалі

Терорист був одягнений у військову форму

У столиці Сомалі Могадішо в результаті двох окремих вибухів загинули щонайменше 10 осіб

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, перший вибух стався на околиці Могадішо.

«Внаслідок вибуху смертника, одягненого в армійську уніформу, у військовому тренувальному таборі загинули щонайменше дев'ятеро військових та десятки дістали поранень», - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, озброєний терорист-смертник, одягнутий у жилет із вибухівкою, увійшов у табір, обстріляв солдатів і підірвав себе.

Військовий полковник, ім'я якого не називається, повідомив, що вибух стався через кілька хвилин після тренувань.

Зазначається, що дехто з постраждалих перебуває у тяжкому стані.