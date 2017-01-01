Смертоносний ураган дістався Уралу, є загиблі

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Фото: gorgonov.wordpress.com Стихія на Уралі

Від ураганного вітру на Уралі загинула одна людина, ще 11 постраждали, без світла – 100 тисяч людей

Від ураганного вітру в Челябінській і Свердловській областях Росії постраждали 11 осіб, одна людина загинула. Про це повідомили в Центрі медицини катастроф РФ.

«У Свердловській області загинула одна людина і 10 госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Ще одна людина постраждала в Челябінській області», - сказав співрозмовник.

В результаті вітру, пориви якого досягали 20 метрів в секунду, в Челябінській і Свердловській областях були знеструмлені населені пункти, повалені понад 170 дерев, пошкоджено покрівлі 34 будинків.

Близько 16 тисяч жителів Свердловської області з-понад 100 тисяч, які постраждали внаслідок стихії, залишаються без електрики. Найбільше їх число зберігається в Нижньому Тагілі - 3,5 тис. осіб. Ремонтно-відновлювальні роботи ведуться у цілодобовому режимі.

Як пояснили в прес-службі адміністрації Нижнього Тагілу, всі основні міські магістралі звільнені від повалених гілок і дерев, робота з прибирання вулиць триватиме. «Керуючі компанії почнуть проводити обстеження пошкоджених покрівель багатоквартирних будинків. За результатами ревізій будуть оцінені розміри збитку і розроблені кошторису на ремонт», - уточнили в адміністрації.

Загалом у Нижньому Тагілі пориви ураганного вітру пошкодили покрівлі близько 100 багатоквартирних будинків.

Місцева влада Свердловської області розпорядилася виділити понад 100 млн рублів з резервного фонду на відновлення житлових будинків після ураганного вітру.

Нагадаємо, що жертвами урагану в Москві та Підмосков'ї 29 травня стали 14 осіб: у столиці РФ загинуло 11 людей, в області – троє. майже 170 осіб постраждали внаслідок урагану, 146 з них було госпіталізовано.

2 червня в Москві випав мокрий сніг.

Джерело: ТАСС