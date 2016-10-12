Сміттєвий колапс: на сміттєзвалищі під Львовом є загроза нового зсуву

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На Грибовицькому сміттєзвалищі можливий новий зсув сміття

Про це 25 січня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС повідомив начальник ГУ ДНСНС у Львівській області Сергій Дмитровський.

З його слів, такі висновки надали науковці Львівської політехніки після проведених досліджень. Саме тому у серпні 2016 року будь-які роботи на сміттєзвалищі були призупинені.

Як зазначив Дмитровський, роботи щодо стабілізації звалища мають проводитись під керівництвом Львівської міськради. «Львівська міськрада має взяти керівництво на себе – залучити експертів, створити спеціальну комісію та виконувати роботи із дотриманням вимог техногенної безпеки», – зазначив він.

Зазначимо, 29 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом виникла пожежа. Згодом з’явилася інформація, що під час гасіння пожежі стався зсув сміття. В результаті під завалами опинилися троє рятувальників та один комунальник.

Нагадаємо, на останній екстреній сесії львівської міськради було прийнято рішення про виділення п’яти ділянок під операції зі сміттям у різних районах міста. Всі вони, за словами журналістів, були визначені без землевідведення, рішення земельної та екологічної комісії і, що не менш важливо, без громадських слухань.

У свою чергу, мер Львова Андрій Садовий заявив про блокування невідомими вивозу сміття зі Львова і надзвичайній ситуації зі сміттям, яка склалась у місті.

Джерело: zik.ua