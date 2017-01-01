Сміттєвий колапс у Львові: ще є 156 переповнених майданчиків

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Загалом не вивезено ТПВ зі 161 майданчика

Станом на 09:00 неділі, 29 січня, у Львові є ще 156 переповнених майданчиків ТПВ. Загалом не вивезено ТПВ з 161 майданчика, повідомляє Zaxid.net.

Загалом у Львові 1222 сміттєві майданчики, які обслуговують 6 компаній-перевізників: ТзОВ «ДВ-Екосвіт» (202 майданчики), ТзОВ «Санком-Львів» (174), ТзОВ «СпецавтотрансЛьвів» (248), ТОВ «AVE Львів» (327), ЛКП «Львівспецкомунтранс» (204) та ТзОВ «Грінера-Україна» (65).

Як писав «Главком», прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Львову передадуть земельну ділянку для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12,5 га для облаштування нового полігону для складування твердих побутових відходів. Відповідне рішення було прийняти у п’ятницю, 27 січня, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій ЛОДА.

Проблеми з вивезенням сміття зі Львова виникли після того, як у селі Великі Грибовичі Жовківського району, на території сміттєзвалища, виникла пожежа.

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