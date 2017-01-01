Сміттєвий колапс: у окупованому Криму не реагують на купи відходів

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Жителі окупованого Сімферополя висловлюють своє невдоволення в соцмережах з приводу того, що біля їх будинків повиростали гори сміття

Влада окупованого Криму поки не реагує на санітарну катастрофу, що починається у Сімферополі через неякісну роботи державних і приватних служб, відповідальних за прибирання сміття в місті посилаючись на відсутність офіційних звернень від мешканців міста. Про це розповіла головний державний санітарний лікар окупованого Криму Наталія Пеньковська, пише місцеве видання.

За її словами, відповідно до законодавства, позапланова перевірка Росспоживнагляду може бути проведена за зверненнями та заявами громадян, правоохоронних органів та органів виконавчої влади.

«Безпосередньо відповідальність за виконання цих заходів лежить на муніципальній владі і на тому підприємстві, яке проводить прибирання території. Прокуратура погоджує перевірки тільки в тому випадку, якщо є загроза життю і здоров'ю людей, тобто повинна бути аргументація, підтверджена фотофіксацією і так далі», - зазначила фахівець.

Нагадаємо, жителі кримської столиці активно висловлюють своє невдоволення в соцмережах з приводу того, що біля їх будинків, шкіл і дитячих майданчиків повиростали гори сміття. Люди роздратовані кричущою антисанітарією, побоюючись з настанням тепла поширення всіляких інфекцій. Присутня і достатня кількість фото, на яких видно купи сміття.