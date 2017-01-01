Смог у столиці. У Кличка наполягають, що повітря чисте

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Жодних перевищень по чадних газах у повітрі наразі не виявлено

Причиною диму і смороду у столиці є не пожежі і не спалення сміття, а погодні умови. Про це повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук, пише «Українська правда».

«Остання інформація, яка у нас є, СЕС каже, що це погодне явище, ДСНС не підтверджує пожеж у місті чи на прилеглих територіях, жодних займань на сміттєвих полігонах немає. За інформацією санстанції та Укргідрометцентру, це погодні умови, коли всі дими і викиди не піднімаються вгору, а накопичуються в приземному шарі атмосфери», – сказав він.

Причиною цього Ткачук назвав різного роду котли, опалювальні установки і каміни, які нині використовують кияни. «Усі ці прилади, що здійснюють викиди в атмосферу, все це накопичується у приземному шарі, і ми маємо таке задимлення», – сказав він.

Ткачук додав, що за станом повітря слідкує Держпродспоживслужба. «Вони організували контрольні точки замірювання повітря, але жодних перевищень по чадних газах наразі не виявлено. При температурі -6 жодних погіршень повітря СЕС не знаходить», – підсумував Ткачук.