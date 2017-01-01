Смоленська трагедія: в труні генерала Квятковського виявили останки інших тіл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Похорон командувача Збройних сил Польщі Броніслава Квятковського

Зазначається, що після перевезення тіл до Польщі було заборонено відкривати труни

У труні генерала Броніслава Квятковського, який був на борту президентського літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року, знайшли останки інших осіб катастрофи. Про це повідомила речниця Національної прокуратури Польщі Ева Бялік, передає Польське радіо.

Інформацію про наявність останків інших загиблих підтвердила речниця Національної прокуратури Польщі Бялік, коментуючи повідомлення видання Fakt, яке поінформувало, що у труні командувача Збройних сил Польщі були останки тіл 7 інших жертв авіакатастрофи.

Зазначається, що після перевезення тіл до Польщі було заборонено відкривати труни. Заборону пояснювали санітарними правилами.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 в Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський з дружиною, керівники всіх родів військ, в тому числі і генерал Броніслав Квятковський, начальник генерального штабу, представники Сейму та Сенату, а також польського духовенства та останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський.