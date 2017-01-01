У Києві пройшла смолоскипна хода до Дня пам'яті Героїв Крут

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В кінці грудня 1917 уряд радянської Росії розпочав відкриту агресію проти Української Народної Республіки

В Києві пройшла смолоскипна хода на честь вшанування Героїв Крут. По її завершенню в центрі міста розпочалась панахида в пам'ять про загиблих в боях під Крутами.

У місці проведення заходу підтримання порядку забезпечують більше чотирьох сотень правоохоронців.

Як повідомили напередодні в Київській міській організації Добровольчого Руху ОУН, 29 сiчня о 15.30 розпочнеться смолоскипна хода вшанування героїв Крут.

«Пам'ять про Крути жива! Ми не забудемо бiй 29 сiчня 1918 року, коли молодi хлопцi пожертвували своїм життям, щоб врятувати молоду українську державнiсть, незважаючи на нерівні сили, протистояли ворожій армії. Міцний дух і гаряча кров давала їм сили і надію. Шануймо наших героїв!» - йдеться в повідомленні.

Громадський порядок сьогодні у Києві забезпечують більше 400 поліцейських.

«Ми сподіваємось на те, що все пройде спокійно і жодних правопорушень не буде зафіксовано»,- зазначили у прес-службіі поліції.

Повідомляється, що поліція встановила посилену охорону біля відділення «Сбербанку Росії» на вулиці Мазепи.

Активісти Київської міської організації Добровольчого Руху ОУН нагадують правила поведінки під час маршу:

1.Не сміти. Почекай, поки фаєр потухне, підніми його та донеси до найближчого смітника.

2. Жодних гасел із лайкою.

3.Тримай стрій в колоні.

4. Будь обережний із палаючим смолоскипом.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує пам'ять Героїв Крут.

Також сьогодні Кличко разом з Порошенком вшанував пам'ять Героїв Крут.