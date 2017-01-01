«Смотрящий» від Порошенка використав СБУ для зведення рахунків з Dragon Capital, – нардеп

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Служба безпеки України провела обшук в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital

Олександр Грановський програв судовий спір в Лондоні власнику інвестиційної компанії Dragon Capital

Олександр Грановський, який є «смотрящим» від Президента Петра Порошенка, програв судовий спір в Лондоні власнику інвестиційної компанії Dragon Capital і тепер намагається «відігратися».

Таку думку висловив народний депутат України Сергій Лещенко.

«Служба безпеки України прийшла з обшуками в інвестиційну компанію Dragon Capital, яка належить громадянину Чехії. СБУ начебто шукала програмне забезпечення, яке потрібне для контролю за співробітниками інвестиційних компаній для того, щоб вони «не зливали» інформацію конкурентам. Дуже прикро, що наші спецслужби мають право вломитися до офісу міжнародної компанії у складі 20 осіб і вимагати віддати всі 120 комп’ютерів для проведення експертизи», – коментує Сергій Лещенко.

Як з’ясувалося згодом, це програмне забезпечення стояло і в інших компаніях, зокрема в державній компанії «Укргазвидобування». Адже в той же день СБУ провела обшуки в офісах і цього підприємства.

«Це така форма рейдерства з метою отримати матеріальні ресурси співробітниками СБУ. Також, я переконаний, тут має місце додатковий мотив. Зокрема, Олександр Грановський, який є «смотрящим» від Президента Порошенка, програв судовий спір в Лондоні власнику інвестиційної компанії Dragon Capital. І оскільки він має великий вплив на правоохоронні органи, а зокрема на СБУ, то є велика вірогідність, що спецслужба використовується з метою зведення рахунків між ним і особами, яких українська влада намагається позбавити бізнесу», – пояснив Лещенко.

Нагадаємо, 26 квітня, Служба безпеки України провела обшук в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital з наміром вилучити комп'ютерну техніку через нібито незаконного використання програмного забезпечення.

За інформацією компанії, програмне забезпечення, офіційно придбане в 2015 році в українській компанії для використання як система контролю робочого часу, в 2016 році було визнано спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації на підставі експертного висновку в рамках кримінального провадження.

Зараз компанія працює в звичайному режимі.

Інвестиційна компанія Dragon Capital (м. Київ) заснована в 2000 році і спеціалізується на інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Міноритарним пакетом Dragon Capital з 2007 року володіє один з найбільших світових банків Goldman Sachs.

Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала є президентом Європейської Бізнес Асоціації в Україні.

26 квітня також пройшли обшуки СБУ в офісі Укргазвидобування». Причиною у компанії назвали можливе незаконне використання програмного забезпечення, придбаного на Prozorro.

Джерело: zik.ua