Сніг посеред весни залишив без світла понад 150 населених пунктів України
- Сьогодні, 08:16
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Відновлення електропостачання
Сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях України
У ніч з 18 на 19 квітня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ з мокрим снігом, шквалисті пориви вітру), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зокрема, у Дніпропетровській області знеструмлені 73 н.п., у Харківській - 38, у Полтавській - 35, Херсонській - 4, Кіровоградській – 1 та Запорізькій - 1.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Раніше синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.