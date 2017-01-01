Сніг посеред весни залишив без світла понад 150 населених пунктів України

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Відновлення електропостачання

Сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях України

У ніч з 18 на 19 квітня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ з мокрим снігом, шквалисті пориви вітру), через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 152 населених пунктів у шести областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, у Дніпропетровській області знеструмлені 73 н.п., у Харківській - 38, у Полтавській - 35, Херсонській - 4, Кіровоградській – 1 та Запорізькій - 1.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Раніше синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.