Снігопад на Харківщині: знеструмлено 38 населених пунктів

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Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Снігопад паралізував дороги.

Ускладнено проїзд на дорогах

На Харківщині через негоду ускладнений рух на дрогах. Також через сильний вітер та снігопади знеструмлено 38 населених пунктів . Передає «Главком» з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Харківській області.

Як зазначається, рятувальники 12 разів виїжджали на розпилювання та прибирання повалених дерев та буксирування транспортних засобів.

«Дорожніми та аварійними службами Харкова та області проводяться роботи щодо звільненню території від дерев, гілок та ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. Харківзеленбудом зареєстровано 150 заявок. По Харківській області знеструмлено 38 населених пунктів. Ремонтні бригади РЕС проводять роботи щодо відновлення електропостачання Харкова та районів області», - кінець цитати.

Як повідомляв «Главком», через раптове похолодання та снігопади знеструмлено 152 населених пункти у шести областях України.

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