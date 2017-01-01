Снігопад у Києві: за день зафіксовано вже близько 180 ДТП

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У двох ДТП є потерпілі, але подробиці аварій та кількість травмованих правоохоронці не повідомили

Станом на 16:30 у Києві трапилося майже 180 ДТП. Про це повідомили у прес-службі столичної патрульної поліції.

«За попереднью інформацією, з 6:00 до 16:30 було зафіксовано 178 ДТП», - повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва

Правоохоронці також уточнили, що у двох ДТП є потерпілі, але подробиці аварій та кількість травмованих не повідомили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за півдня в столиці сталося 80 аварій.

У понеділок, 6 лютого, ситуація на дорогах Києва стрімко погіршилась через сильний снігопад.

Як стало відомо, до 20:00 у місті обмежено рух великогабаритного транспорту.