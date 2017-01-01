Снігопад у Києві: за півдня в місті сталося 80 аварій

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Зафіксовано ДТП із потерпілими, але переважно зіткнення

Через ранковий снігопад у Києві сталося понад 80 дорожньо-транспортних пригод, у тому числі з потерпілими, повідомив в ефірі «112 Україна» заступник батальйону №1 столичної патрульної поліції Максим Демчик.

«Погіршення умов призвело до значної кількості ДТП вранці. Зараз ситуація змінюється на краще, дороги прибираються, рух нормалізується. Станом на 11:00 зафіксовано понад 80 ДТП, це при перезміні, при переході з нічної зміни на денну. ДТП різного плану. Зафіксовано ДТП із потерпілими, але переважно зіткнення», – зазначив Демчик.

Крім того, за його словами, транспортні засоби, які припарковано з порушенням чинних правил дорожнього руху, підлягатимуть евакуації у тому випадку, якщо вони будуть заважати роботі техніки.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, ситуація на дорогах Києва стрімко погіршилась через сильний снігопад.

Як стало відомо, до 20:00 у місті обмежено рух великогабаритного транспорту.