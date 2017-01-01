Снігопад в Україні: рух транспорту обмежили й у Волинській області

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Обмеження руху транспорту запроваджено на дорогах Вінницької, Закарпатської та Хмельницької областей

У зв'язку з різким погіршенням погодних умов обмежено рух транспорту у Волинській області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС із посиланням на Укравтодор.

Зокрема, запроваджується тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту на таких автодорогах області: з 18 год. 7 лютого на дорогах місцевого значення Т-18-02 /М-07/-Маюничі-Велика-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилля-Рожице-Торчин-Шклинь-/Н-17/, км 110 - км 117 (Торчин-Білостік), рух закрито для усіх видів транспорту

Як повідомлялося, раніше обмеження було запроваджено на дорогах Вінницької, Закарпатської та Хмельницької областей. Зокрема, у Хмельницькій області з 5 год. 3 лютого - на дорогах місцевого значення в межах області, а з 9 год. 30 хв. 7 лютого на а/д Н-03 Житомир-Чернівці, км 247 – км 278 (м. Дунаївці – м. Кам.-Подільський).

У Вінницькій області запроваджено обмеження руху транспорту з 14 год. 7 лютого на дорогах М-21 Житомир-Могилів-Подільський (км 131- км 230), Р-08 Немирів-Ямпіль (км 35 – км 115 (від м. Тульчин до м. Ямпіль)

У Закарпатській області з 5 лютого у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород-Демечі (18 км) через річку Латориця.

Як повідомлялося, через негоду рух вантажного транспорту обмежено у Київській та Хмельницькій областях. У Закарпатті обмежено рух для всіх видів транспорту на трасі А-071207. На Черкащині введено обмеження для вантажного транспорту на трасах М-05, Н-01, Н-08.