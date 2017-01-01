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    Снігопад в Україні: у двох областях оголошено штормове попередження

    • Вчора, 17:45
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    У східних областях та Приазов'ї очікується сильна ожеледь

    До кінця дня 8 січня і вранці 9 січня в Карпатах, на Прикарпатті, а також у Хмельницькій області очікуються сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» з посиланням на Укргідрометцентр.

    Крім того, завтра, 9 січня, у східних областях та Приазов'ї очікується сильна ожеледь. «Закликаємо водіїв бути уважними та обережними за кермом. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте допустиму швидкість і не здійснюйте ризикованих маневрів», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, міжнародний аеропорт «Бориспіль» сьогодні скасував 4 рейси зі Стамбула (Туреччина). Через погіршення погодних умов в Україні деякі пасажирські поїзди курсують із запізненням.

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