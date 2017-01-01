Снігопад: за добу дорогах України загинули п’ятеро осіб, ще 45 отримали травми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нині рух автотранспорту обмежено у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях

Минулої доби на автодорогах України загинуло п’ятеро осіб та ще 45 травмовано. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

«За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло п’ять та травмовано 45 громадян. Складною за рівнем аварійності залишається ситуація у Вінницькій, Кіровоградській та Сумській областях», — йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що станом на 9:00 8 січня рух автотранспорту обмежено у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У Херсонській області обмежено рух вантажних автомобілів.

Нагадаємо, по всій території країни сьогодні пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади.

Як повідомлялось, синоптики розповіли, коли в Україні погода покращиться.