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    Снігопад: за добу дорогах України загинули п’ятеро осіб, ще 45 отримали травми

    • Вчора, 11:27
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    Нині рух автотранспорту обмежено у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях

    Минулої доби на автодорогах України загинуло п’ятеро осіб та ще 45 травмовано. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

    «За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло п’ять та травмовано 45 громадян. Складною за рівнем аварійності залишається ситуація у Вінницькій, Кіровоградській та Сумській областях», — йдеться у повідомленні.

    Крім того, зазначається, що станом на 9:00 8 січня рух автотранспорту обмежено у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У Херсонській області обмежено рух вантажних автомобілів.

    Нагадаємо, по всій території країни сьогодні пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади.

    Як повідомлялось, синоптики розповіли, коли в Україні погода покращиться.

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