Снігопад закрив пункти пропуску на кордоні з Молдовою

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Хуртовина

Контрольні пункти запрацюють, коли припиниться хуртовина

Снігопади та шквалистий вітер, які обрушилися на Молдову, ускладнюють рух на автомагістралях країни: частина автомобільних трас закриті, близько двох десятків населених пунктів залишилися без електрики.

Про це повідомляє «Укрінформ».

У Прикордонній поліції Молдови повідомили про тимчасове закриття контрольно-пропускних пунктів «Чадир-Лунга – Нові Трояни», «Паланка – Маяки» (на кордоні з Україною), «Вулканешти», «Кагул-Оанча» (на кордоні з Румунією). У Погранполіції порекомендували скористатися іншими маршрутами або утриматися від поїздок до поліпшення погодних умов.

За даними Департаменту надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, близько 20 населених пунктів у Кагульському, Леовському районах та на території Гагаузького автономно-територіального утворення (південь Молдови) залишилися без електрики. На півдні країни закрито частину автомобільних доріг, а також під'їзні шляхи до річкового порту Джурджулешти.

Через складні метеоумови скасовані кілька авіарейсів в Кишинівському міжнародному аеропорту, включаючи рейс Кишинів - Відень.