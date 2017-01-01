  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Снігопад закрив пункти пропуску на кордоні з Молдовою

    • 6 Сiчня, 21:00
    • Розсилка
    Хуртовина
    Хуртовина

    Контрольні пункти запрацюють, коли припиниться хуртовина

    Снігопади та шквалистий вітер, які обрушилися на Молдову, ускладнюють рух на автомагістралях країни: частина автомобільних трас закриті, близько двох десятків населених пунктів залишилися без електрики.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    У Прикордонній поліції Молдови повідомили про тимчасове закриття контрольно-пропускних пунктів «Чадир-Лунга – Нові Трояни», «Паланка – Маяки» (на кордоні з Україною), «Вулканешти», «Кагул-Оанча» (на кордоні з Румунією). У Погранполіції порекомендували скористатися іншими маршрутами або утриматися від поїздок до поліпшення погодних умов.

    За даними Департаменту надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, близько 20 населених пунктів у Кагульському, Леовському районах та на території Гагаузького автономно-територіального утворення (південь Молдови) залишилися без електрики. На півдні країни закрито частину автомобільних доріг, а також під'їзні шляхи до річкового порту Джурджулешти.

    Читайте також

    Через складні метеоумови скасовані кілька авіарейсів в Кишинівському міжнародному аеропорту, включаючи рейс Кишинів - Відень.

    Читайте також
    прикордонники стихія Молдова Негода Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ