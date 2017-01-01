Снігопади в Україні: 35 населених пунктів залишаються без світла

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Наразі до відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго

Через негоду станом на 07:00 неділі знеструмленими залишається 35 населених пунктів у п’яти областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«Внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, залишаються знеструмленими 35 населених пунктів у п’яти областях, а саме: Одеській — 24 н.п., Херсонській — 7 н.п., Миколаївській — 2 н.п., Дніпропетровській — 1 н.п., Волинській — 1 н.п.», — йдеться у повідомленні.

Наразі до відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, по всій території країни пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади.

Як повідомляоось, вчора синоптик Наталка Діденко повідомила, що 8 січня снігопад у Києві посилиться. «Кияни, якщо ви думаєте, що це сьогодні сніг, то це так, сніжок, ні, сніжочок. А завтра у столиці вже нарешті буде справжній сніг», - написала вона.

Нагадаємо, вчорау Львові на маршрути не вийшло 405 із 502 автобусів. Через негоду було скасовано авіарейси з «Борисполя» до Стамбула. Також через негоду заборонено рух машин з Миколаєва в напрямку Одеси та Кропивницького.

Джерело: УНН