Снігова буря у США забрала життя двох чоловіків

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Через очікувану сніжну бурю у Нью-Йорку і штаті Нью-Джерсі оголошено надзвичайний стан

Негода вже за кілька годин встигнула забрати життя двох літніх чоловіків, які померли під час прибирання снігу.

Також вона внесла корективи у роботу президента США Дональда Трампа, який залишився вдома, передає ТСН.

У Нью-Йорку очікують до 60 см снігового покриву, який має випасти в найкоротші терміни. Загалом негода накриє вже східне узбережжя США.

Нагадаємо, через очікувану сніжну бурю у Нью-Йорку і штаті Нью-Джерсі оголошено надзвичайний стан.