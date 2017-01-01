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    Снігова буря у США забрала життя двох чоловіків

    • Сьогодні, 00:16
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    Через очікувану сніжну бурю у Нью-Йорку і штаті Нью-Джерсі оголошено надзвичайний стан

    Негода вже за кілька годин встигнула забрати життя двох літніх чоловіків, які померли під час прибирання снігу.

    Також вона внесла корективи у роботу президента США Дональда Трампа, який залишився вдома, передає ТСН.

    У Нью-Йорку очікують до 60 см снігового покриву, який має випасти в найкоротші терміни. Загалом негода накриє вже східне узбережжя США.

    Нагадаємо, через очікувану сніжну бурю у Нью-Йорку і штаті Нью-Джерсі  оголошено надзвичайний стан. 

    США надзвичайний стан
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