  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сноудену вручили премію за внесок в захист свободи слова

    • Сьогодні, 05:44
    • Розсилка
    Колишній агент американських спецслужб Едвард Сноуден
    Фото: Bodil Voldmo Sachse/NRK
    Колишній агент американських спецслужб Едвард Сноуден

    Церемонія вручення премії Сноудену пройшла в одному з московських готелів

    Колишній агент американських спецслужб Едвард Сноуден отримав премію імені Карла фон Осецького від ПЕН-клубу за внесок в захист свободи слова.

    Про це повідомляється на сайті організації.

    Нагороду Сноуден отримав з рук голови правління і генерального секретаря норвезького ПЕН-клубу Вільяма Нюгора і Хаге Ньют Нурі.

    Церемонія вручення премії пройшла в одному з московських готелів.

    «Я вдячний за підтримку норвезького ПЕН-клубу», - сказав Сноуден.

    Проте в інтерв'ю норвезькому виданню NRK колишній співробітник спецслужб США заявив, що розчарований рішенням норвезької влади не пускати його в країну для отримання нагороди.

    Нагадаємо, в 2013 році Сноуден передав пресі секретні документи АНБ, в яких містилась ‎інформація про таємне стеження американських спецслужб. Це призвело до ‎міжнародного скандалу.‎

    У США Сноудена звинувачують у крадіжці державного майна, незаконному ‎використанні інформації про національну оборону, а також у навмисному ‎розголошенні секретних даних.‎

    ‎2013 року він отримав тимчасовий притулок в Росії, а потім трирічний вид на ‎проживання.‎

    Цього року в інтерв'ю Financial Times Сноуден заявив, що все одно «продовжує ‎служити США», а також збирається «рано чи пізно покинути» Росію. Він також ‎розкритикував російський уряд за обмеження прав громадян.‎

    Напередодні президент США Барак Обама пом'якшив вирок інформатору ‎WikiLeaks Челсі Меннінг, яка повинна вийти з в'язниці в травні цього року.

    Читайте також: «Тайные» американские сервера: что знает Сноуден об Украине?

    США Барак Обама документи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ