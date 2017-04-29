Сноудену вручили премію за внесок в захист свободи слова

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Фото: Bodil Voldmo Sachse/NRK Колишній агент американських спецслужб Едвард Сноуден

Церемонія вручення премії Сноудену пройшла в одному з московських готелів

Колишній агент американських спецслужб Едвард Сноуден отримав премію імені Карла фон Осецького від ПЕН-клубу за внесок в захист свободи слова.

Про це повідомляється на сайті організації.

Нагороду Сноуден отримав з рук голови правління і генерального секретаря норвезького ПЕН-клубу Вільяма Нюгора і Хаге Ньют Нурі.

Церемонія вручення премії пройшла в одному з московських готелів.

«Я вдячний за підтримку норвезького ПЕН-клубу», - сказав Сноуден.

Проте в інтерв'ю норвезькому виданню NRK колишній співробітник спецслужб США заявив, що розчарований рішенням норвезької влади не пускати його в країну для отримання нагороди.

Нагадаємо, в 2013 році Сноуден передав пресі секретні документи АНБ, в яких містилась ‎інформація про таємне стеження американських спецслужб. Це призвело до ‎міжнародного скандалу.‎

У США Сноудена звинувачують у крадіжці державного майна, незаконному ‎використанні інформації про національну оборону, а також у навмисному ‎розголошенні секретних даних.‎

‎2013 року він отримав тимчасовий притулок в Росії, а потім трирічний вид на ‎проживання.‎

Цього року в інтерв'ю Financial Times Сноуден заявив, що все одно «продовжує ‎служити США», а також збирається «рано чи пізно покинути» Росію. Він також ‎розкритикував російський уряд за обмеження прав громадян.‎

Напередодні президент США Барак Обама пом'якшив вирок інформатору ‎WikiLeaks Челсі Меннінг, яка повинна вийти з в'язниці в травні цього року.

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