Сноудену вручили премію за внесок в захист свободи слова
- Сьогодні, 05:44
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Церемонія вручення премії Сноудену пройшла в одному з московських готелів
Колишній агент американських спецслужб Едвард Сноуден отримав премію імені Карла фон Осецького від ПЕН-клубу за внесок в захист свободи слова.
Про це повідомляється на сайті організації.
Нагороду Сноуден отримав з рук голови правління і генерального секретаря норвезького ПЕН-клубу Вільяма Нюгора і Хаге Ньют Нурі.
Церемонія вручення премії пройшла в одному з московських готелів.
«Я вдячний за підтримку норвезького ПЕН-клубу», - сказав Сноуден.
Проте в інтерв'ю норвезькому виданню NRK колишній співробітник спецслужб США заявив, що розчарований рішенням норвезької влади не пускати його в країну для отримання нагороди.
Нагадаємо, в 2013 році Сноуден передав пресі секретні документи АНБ, в яких містилась інформація про таємне стеження американських спецслужб. Це призвело до міжнародного скандалу.
У США Сноудена звинувачують у крадіжці державного майна, незаконному використанні інформації про національну оборону, а також у навмисному розголошенні секретних даних.
2013 року він отримав тимчасовий притулок в Росії, а потім трирічний вид на проживання.
Цього року в інтерв'ю Financial Times Сноуден заявив, що все одно «продовжує служити США», а також збирається «рано чи пізно покинути» Росію. Він також розкритикував російський уряд за обмеження прав громадян.
Напередодні президент США Барак Обама пом'якшив вирок інформатору WikiLeaks Челсі Меннінг, яка повинна вийти з в'язниці в травні цього року.
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