Собчак не включатимуть у базу «Миротворця» через скандальне відеозвернення до Порошенка

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Скріншот з відеопромови росіянки Ксенії Собчак

У «чистилище» «Миротворця» Собчак може потрапити в разі незаконного відвідування окупованого Криму

Адміністрація відомого українського сайту «Миротворець» не буде вносити в базу («чистилище») журналістку Ксенію Собчак після її звернення до Петра Порошенка з приводу заборони в Україні російських інтернет-ресурсів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці «Миротворця» у Facebook.

«Ксенію Собчак в «чистилище» ми не збираємося вносити і навіть не розглядали це питання, бо тупість і дурість людська не є підставою для початку наших досліджень», – зазначається у заяві.

У базу ресурсу Собчак може потрапити в разі незаконного відвідування окупованого РФ Криму.

Нагадаємо, російська журналістка Ксенія Собчак обурилася через закриття в Україні російських соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники» і записала до президента Петра Порошенка жорстке відеозвернення. Запис Собчак вже викликав шквал критики в українському сегменті інтернету.

У базу сайту «Миротворець» занесенi російські артисти, які порушили закони України. Зокрема, це актор Дмитро Пєвцов, співаки Стас Костюшкін, Валерій Леонтьєв, Юрій Лоза та багато інших.

Як повідомлялося, американського актора Стівена Сігала занесли у «чорний список» сайту «Миротворець», створеного для встановлення осіб сепаратистів або людей, які їм допомагають.

Нещодавно у «чистилище» також потрапив російський співак Діма Білан.

У той же час російській співачці Ірині Аллегровій дозволили давати концерти на території України.