Соцінспектори перевірятимуть відповідальних за виплати чиновників, – міністр

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Контролюючі органи будуть створені по областях і підпорядковуватимуться Мінсоцполітики

Запропонований Мінсоцполітики законопроект про створення органу контролю за соцвиплатами передбачає, що ці соцінспектори перевірятимуть не людей, які отримують виплати, а чиновників, які відповідальні за їх призначення.

Про це в ефірі Громадського розказав міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«Ці контролюючі органи будуть створені по областях і підпорядковуватимуться Мінсоцполітики. І у разі надходження скарги, я не буду відсилати її в обласне управління, я буду їм відсилати. І вони перевірятимуть не людей, а чиновників, які їх обслуговують», – зауважив міністр.

Він також підкреслив, що ці органи контролю комплектуватимуться виключно тими спеціалістами, які працювали у цій сфері, які «знають, що таке адресні державні допомоги, що таке субсидії». При цьому, за словами міністра, таких соцінспекторів не буде багато.

«От тоді ми будемо реалізовувати дві основні функції, як повинні бути в державного органу: нормотворчу і контрольну», – підсумував Рева.