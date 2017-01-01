Соціолог регіоналів отримав російське громадянство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Соціолог Євген Копатько

Путін підписав указ про прийняття до громадянства РФ Євгена Копатька

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про прийняття до громадянства Росії українського соціолога, засновника групи компаній Research & Branding Євгена Копатька.

«Прийняти до громадянства РФ Копатька Євгена, який народився 27 липня 1963 року в Україні», - йдеться в указі Путіна, опублікованому на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Копатько в 1985 році закінчив істфак Донецького державного університету, а в 1991 році - соціологічний факультет МГУ імені Ломоносова.

В оприлюднених раніше документах, що викривають корупційні оборудки Партії регіонів, вказано, що Копатько у 2012 році отримав від Партії регіонів 2 мільйони 250 тисяч доларів готівкою.

Після Революції Гідності Копатько разом з багатьма регіоналами втік до Росії.