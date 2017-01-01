Соціолог регіоналів отримав російське громадянство
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Путін підписав указ про прийняття до громадянства РФ Євгена Копатька
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про прийняття до громадянства Росії українського соціолога, засновника групи компаній Research & Branding Євгена Копатька.
«Прийняти до громадянства РФ Копатька Євгена, який народився 27 липня 1963 року в Україні», - йдеться в указі Путіна, опублікованому на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Копатько в 1985 році закінчив істфак Донецького державного університету, а в 1991 році - соціологічний факультет МГУ імені Ломоносова.
В оприлюднених раніше документах, що викривають корупційні оборудки Партії регіонів, вказано, що Копатько у 2012 році отримав від Партії регіонів 2 мільйони 250 тисяч доларів готівкою.
Після Революції Гідності Копатько разом з багатьма регіоналами втік до Росії.