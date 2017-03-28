Соціологи поспішають на допомогу Путіну: «Левада-Центр» перетворив главу РФ на борця з корупцією
- Сьогодні, 18:26
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Соціологічний центр запропонував респондентам кілька відповідей на запитання, саме формулювання яких має на увазі, що глава РФ бореться з корупцією
Після акцій проти корупції у вищих ешелонах влади, що пройшли у низці міст РФ, російські соціологи з «Левада-Центру» поспішили обілити президента РФ Володимира Путіна і представити його борцем із корупцією.
Лише так можна розуміти відверто пропагандистську анкету, яку, серед інших мали заповнити респонденти. З чотирьох варіантів відповідей на запитання «З яким з наступних тверджень про корупцію ви б погодилися?» три - про те, що Путін так чи інакше бореться з корупцією.
Варіанти відповідей були наступні:
- Путін зможе досягти успіху в боротьбі з корупцією, провівши рішучу чистку рядів чиновників вищого рангу і посилюючи покарання за подібні злочини (27%);
- Путін буде намагатися боротися з корупцією, але йому навряд чи вдасться домогтися істотних успіхів, тому що корупція в Росії невикорінна (45%)
- Путіну важко боротися з корупцією, оскільки він сам багато в чому залежить від корумпованих чиновників (17%)
- Путін і не буде серйозно намагатися боротися з корупцією, оскільки він так чи інакше зацікавлений у ній (6%)
Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.
В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.
Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».
Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.
Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.
Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.
За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.
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