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    Соціологи поспішають на допомогу Путіну: «Левада-Центр» перетворив главу РФ на борця з корупцією

    • Сьогодні, 18:26
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    Соціологічний центр запропонував респондентам кілька відповідей на запитання, саме формулювання яких має на увазі, що глава РФ бореться з корупцією

    Після акцій проти корупції у вищих ешелонах влади, що пройшли у низці міст РФ, російські соціологи з «Левада-Центру» поспішили обілити президента РФ Володимира Путіна і представити його борцем із корупцією.

    Лише так можна розуміти відверто пропагандистську анкету, яку, серед інших мали заповнити респонденти. З чотирьох варіантів відповідей на запитання «З яким з наступних тверджень про корупцію ви б погодилися?» три - про те, що Путін так чи інакше бореться з корупцією.
    Варіанти відповідей були наступні:

    • Путін зможе досягти успіху в боротьбі з корупцією, провівши рішучу чистку рядів чиновників вищого рангу і посилюючи покарання за подібні злочини (27%);
    • Путін буде намагатися боротися з корупцією, але йому навряд чи вдасться домогтися істотних успіхів, тому що корупція в Росії невикорінна (45%)
    • Путіну важко боротися з корупцією, оскільки він сам багато в чому залежить від корумпованих чиновників (17%)
    • Путін і не буде серйозно намагатися боротися з корупцією, оскільки він так чи інакше зацікавлений у ній (6%)
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    Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

    В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

    Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

    Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

    Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

    Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

    За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

    Дивіться також: «Він нам не Дімон». Протести у Москві: побиття і затримання в одному відео

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