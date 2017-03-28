Соціологи поспішають на допомогу Путіну: «Левада-Центр» перетворив главу РФ на борця з корупцією

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Соціологічний центр запропонував респондентам кілька відповідей на запитання, саме формулювання яких має на увазі, що глава РФ бореться з корупцією

Після акцій проти корупції у вищих ешелонах влади, що пройшли у низці міст РФ, російські соціологи з «Левада-Центру» поспішили обілити президента РФ Володимира Путіна і представити його борцем із корупцією.

Лише так можна розуміти відверто пропагандистську анкету, яку, серед інших мали заповнити респонденти. З чотирьох варіантів відповідей на запитання «З яким з наступних тверджень про корупцію ви б погодилися?» три - про те, що Путін так чи інакше бореться з корупцією.

Варіанти відповідей були наступні: