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    Соцмережі обурені новою рекламною кампанією Опоблоку (фото)

    • Сьогодні, 09:53
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    Опоблок проводить агітацію
    Опоблок проводить агітацію

    Відомий блогер назвав нову агітаційну кампанію екс-регіоналів «піком цинізму»

    Опозиційний блок розташував на Донбасі нові білборди, в яких вимагає «припинити війну».

    Про це  повідомив у Facebook журналіст Сергій Іванов.

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    «Луганська область, м. Рубіжне. Опоблок вимагає припинити війну, яку його депутати допомогли розпочати, і до столиці країни-агресора літають із заздрісною регулярністю», – написав він, додавши, що це «пік цинізму».

    «На моє глибоке переконання, т.з. Опоблок потрібно у будь-який спосіб вивести за рамки електорального процесу в Україні. Інакше такі борди стоятимуть вічно. І не тільки в Рубіжному», – додав він.

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    Наприкінці квітня представники колишньої Партії регіонів, тепер Опозиційного блоку, почали проводити на сході країни масивну агітаційну роботу.

    Зокрема встановлювали намети та роздавали листівки. Такі намети тоді з’явилися у Сєверодонецьку і Маріуполі. Також подібна акція відбулася навіть у Києві, Одесі, на Житомирщині, Чернігівщині, в Херсонській, Одеській областях.

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    Нагадаємо, 13 травня офіси Опоблоку двічі горіли на Дніпропетровщині вночі.

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    Також дивіться репортаж: Терміновий молебень. Як Московський патріархат мобілізацію провів

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