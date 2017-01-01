Соцмережі обурені новою рекламною кампанією Опоблоку (фото)

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Опоблок проводить агітацію

Відомий блогер назвав нову агітаційну кампанію екс-регіоналів «піком цинізму»

Опозиційний блок розташував на Донбасі нові білборди, в яких вимагає «припинити війну».

Про це повідомив у Facebook журналіст Сергій Іванов.

«Луганська область, м. Рубіжне. Опоблок вимагає припинити війну, яку його депутати допомогли розпочати, і до столиці країни-агресора літають із заздрісною регулярністю», – написав він, додавши, що це «пік цинізму».

«На моє глибоке переконання, т.з. Опоблок потрібно у будь-який спосіб вивести за рамки електорального процесу в Україні. Інакше такі борди стоятимуть вічно. І не тільки в Рубіжному», – додав він.

Наприкінці квітня представники колишньої Партії регіонів, тепер Опозиційного блоку, почали проводити на сході країни масивну агітаційну роботу.

Зокрема встановлювали намети та роздавали листівки. Такі намети тоді з’явилися у Сєверодонецьку і Маріуполі. Також подібна акція відбулася навіть у Києві, Одесі, на Житомирщині, Чернігівщині, в Херсонській, Одеській областях.

Нагадаємо, 13 травня офіси Опоблоку двічі горіли на Дніпропетровщині вночі.

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