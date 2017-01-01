Соцмережі: в Донецьку прогримів вибух

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Фото Донецьку з соцмереж

Вибух стався близько 21:15

В тимчасово окупованому Донецьку близько 21:15 прогримів потужний вибух. Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

Вибух був такої потужності, що багато жителі відчули дію вибухової хвилі. Мешканці повідомляють про стовп вогню в районі Мотелю. Також по вулиці Токмацька, 8 приватний будинок був знищений повністю, двоє поранених.

Користувачі соцмережі Вконтакті повідомляють, що вибухова хвиля відчувалася в Ясинуватій, Харцизську, Новому Світі.

Як писав «Главком», сьогодні бойовики посилили обстріли українських позицій в Авдіївці, за декілька годин загинуло двоє осіб.