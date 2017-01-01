  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Соцмережі: в Донецьку прогримів вибух

    • Вчора, 23:12
    • Розсилка
    Фото Донецьку з соцмереж
    Фото Донецьку з соцмереж

    Вибух стався близько 21:15

    В тимчасово окупованому Донецьку близько 21:15 прогримів потужний вибух. Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

    Читайте також

    Вибух був такої потужності, що багато жителі відчули дію вибухової хвилі. Мешканці повідомляють про стовп вогню в районі Мотелю. Також по вулиці Токмацька, 8 приватний будинок був знищений повністю, двоє поранених.

    Користувачі соцмережі Вконтакті повідомляють, що вибухова хвиля відчувалася в Ясинуватій, Харцизську, Новому Світі.

    Як писав «Главком», сьогодні бойовики посилили обстріли українських позицій в Авдіївці, за декілька годин загинуло двоє осіб.

    Читайте також
    вибух зона АТО Донецьк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ