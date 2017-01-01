Соцопитування: у другому турі президентських виборів Макрона підтримає понад 60% французів
- Сьогодні, 00:59
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Опитування проводилися одразу після оприлюднення даних екзит-полів по першому туру виборів
Французький центрист Емманюель Макрон у другому турі виборів президента Франції отримає голоси двух третин виборців.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на результати двох опитувань, які були проведені у неділю одразу після оприлюднення даних екзит-полів по першому туру виборів.
Опитування Harris Interactive для телеканалу M6 показали, що 64% опитаних проголосували б за Макрона, у той час як 36% віддали би свої голоси за ультраправу Марін Ле Пен.
Опитування соціологічної служби Ipsos Sopra Steria показує, що Макрон у другому турі здобуде підтримку 62% виборців, а Ле Пен – 38%.
До слова, станом на 00:30, Еммануель Макрон в першому турі президентських виборів у Франції набирає 23,61% голосів, другою йде лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен з 22,21%, свідчать офіційні дані МВС Франції.
Нагадаємо, за даними останніх екзит-полів, в першому турі виборів за представника руху «Вперед» Еммануеля Макрона проголосували 23,7% виборців.
Другою, згідно з результатами опитування, стала кандидат від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. За неї проголосували 21,7% виборців.
Таким чином з-поміж цих двох політиків громадяни Франції і оберуть президента країни у другому турі виборів, який відбудеться 7 травня.
Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон вже визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.
Після завершення голосування у центрі Парижа сталися сутички між демострантами та поліцією.
Джерело: ТСН