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Сьогодні бойовики здійснили 32 обстріли позицій ВСУ. В тому числі, зі 120-мм мінометів

Станом на 18-ту годину 15 січня у зоні АТО зафіксовано 32 обстріли українських позицій російсько-окупаційними військами

Сьогодні бойовики вели вогонь по Павлопіллю, Гнутовому, Широкиному та Красногорівці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як стало відомо, на Маріупольському напрямку противник зі 120-мм мінометів обстрілював Широкине, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку. Також по Широкиному та Мар'їнці вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку окупанти зі 120-мм мінометів обстрілювали Троїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї гатили по Новозванівці, а з протитанкових ракетних комплексів – по Золотому.

На Донецькому напрямку також зі 120-мм мінометів накрили Доламітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відбувся обстріл Зайцевого, Авдіївки та Верхньоторецького.

Як повідомляв Главком, вчора на Донбасі терористи стріляли по всій лінії фронту, використовуючи 122-міліметрову артилерію, гранатомети, міномети

На Маріупольському напрямку противник обстріляв з мінометів Широкине, Мар’їнку, Славне та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку. По Новомихайлівці та Славному вела вогонь БМП противника. По Красногорівці – снайпер.

На Донецькому напрямку російсько-терористичні війська зі 122 міліметрової артилерії вели вогонь по Луганському. З мінометів – по Кам’янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Майорську, Зайцевому, Новоселівці Другій, Авдіївці, Крутій Балці, Новгородському. По Троїцькому – БМП», - йдеться у повідомленні. На Луганському – зі 152 міліметрової артилерії – Новозванівку. А з мінометів окупанти обстрілювали Новозванівку, Новотошківку. «З протитанкових ракетних комплексів – Кримське та Новоолександрівку, а з гранатометів та стрілецької зброї – Оріхове і Лобачеве. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер. Загалом відбулося 60 обстрілів, - повідомили у прес-центрі.