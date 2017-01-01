Сьогодні Чорноморський флот мав би забратись з Криму

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Чорноморський флот

28 травня 2017-го року спливав термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України за старою угодою між Україною та Росією.

Тож сьогодні, 29 травня, флот мав би бути виведений з Криму, якби в 2010-му році не були підписані Харківські угоди, якими був продовжений контракт на його розміщення на 25 років, та не відбулося анексії Криму в 2014-му.

Про те, що у 2017-му році Чорноморський флот РФ має бути виведений з території України, в 2008-му категорично заявляв речник МЗС України Василь Кирилич, коментуючи заяву заступника міністра закордонних справ Росії Григорія Карасіна про те, що РФ може погодитися на підвищення плати за базування Чорноморського флоту РФ в Україні після 2017-го року.

За словами представника українського МЗС, Конституція України не передбачає базування іноземних військових формувань на території України. Кирилич нагадав, що 28 травня 2017 року завершується термін базування ЧФ РФ у Севастополі. «Таким чином, 29 травня російський Чорноморський флот має залишити територію України. Це норма, яка не підлягає дискусії», - сказав він.

31 березня 2014-го року після анексії півострова Держдума РФ розірвала Харківські угоди і договір про флот в Криму. 1 квітня аналогічне рішення на позачерговому пленарному засіданні ухвалила Рада Федерації РФ.



2 квітня 2014-го року президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про припинення дії угод, що стосуються перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України».

Нагадаємо, нещодавно Держдума РФ прийняла пакет змін до виборчого законодавства, за якими вибори російського президента перенесуть на 18 березня – річницю анексії Криму.