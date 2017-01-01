  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні День жалоби за загиблими гірниками на шахті «Степова»

    • Сьогодні, 06:22
    • Розсилка

    Сьогодні о 12:00 хвилиною мовчання буде вшановуватись пам'ять загиблих на всій території України

    Президент Петро Порошенко підписав Указ №52/2017 «Про оголошення в Україні дня жалоби» у зв'язку із трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 2 березня 2017 року на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля».

    Відповідним Указом, з метою вшанування пам'яті загиблих, 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні.

    Згідно документу, у цей день о 12:00 хвилиною мовчання буде вшановуватись пам'ять загиблих на всій території України.

    На будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій буде приспущений Державний Прапор України.

    Також в цей день скасовуються всі розважально-концертні заходи, задля чого мають бути внесені  відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

    Також повідомляється, що в червоноградській лікарні наразі перебувають 14 осіб, з них двоє у вкрай важкому стані. За необхідності їх транспортують до Львова.

    Як повідомлялося, після обвалу на шахті створено координаційний штаб з ліквідації наслідків.

    За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

    Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині.

    шахта прапор самоврядування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ