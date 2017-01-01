Сьогодні День жалоби за загиблими гірниками на шахті «Степова»
- Сьогодні, 06:22
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Розсилка
Сьогодні о 12:00 хвилиною мовчання буде вшановуватись пам'ять загиблих на всій території України
Президент Петро Порошенко підписав Указ №52/2017 «Про оголошення в Україні дня жалоби» у зв'язку із трагічною загибеллю шахтарів внаслідок аварії, що сталася 2 березня 2017 року на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля».
Відповідним Указом, з метою вшанування пам'яті загиблих, 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні.
Згідно документу, у цей день о 12:00 хвилиною мовчання буде вшановуватись пам'ять загиблих на всій території України.
На будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій буде приспущений Державний Прапор України.
Також в цей день скасовуються всі розважально-концертні заходи, задля чого мають бути внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.
Також повідомляється, що в червоноградській лікарні наразі перебувають 14 осіб, з них двоє у вкрай важкому стані. За необхідності їх транспортують до Львова.
Як повідомлялося, після обвалу на шахті створено координаційний штаб з ліквідації наслідків.
За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.
Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині.