Сьогодні деякі київські тролейбуси курсуватимуть іншими маршрутами

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Зміни пов’язані із реконструкцією транспортного вузла

Сьогодні з 22:00 29 квітня до 6:30 30 квітня в зв’язку з реконструкцією транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського вносяться зміни в трасу курсування тролейбусів маршрутів №№ 5, 26, 92Н. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Із 22:00 29 квітня до 6:30 30 квітня в зв’язку з реконструкцією транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського вносяться зміни в трасу курсування тролейбусів маршрутів №№ 5, 26, 92Н» — йдеться в повідомленні.

А саме: