Сьогодні гарячу воду відключать у 515 будинках Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

347 житлових будинків відключили від гарячої води напередодні, 17 квітня

Сьогодні у Святошинському і Солом’янському районах відключать гарячу воду для випробування тепломереж у 515 житлових будинках. Про це повідомляє прес-служба «Київенерго».

З 18 квітня гідравлічні випробування столичних тепломереж проводитимуться у Святошинському, Оболонському, Голосіївському, Подільському та Солом’янському районах.

«З 19 квітня по 2 травня випробування тепломереж проводитимуться від районної котельні «Микольська Борщагівка». У зв’язку з цим починаючи з 16:00 18 квітня розпочнеться охолодження системи з наступним відключенням гарячого водопостачання для 511 житлових будинків, шести лікувальних закладів, 35 дитячих садків, 22 шкіл, 140 відомств у Святошинському районі; чотирьох житлових будинків та чотирьох відомств у Солом’янському районі», – сказано у повідомленні.

При цьому 347 житлових будинків відключили від гарячої води напередодні, 17 квітня.

«З 18 по 27 квітня випробування тепломереж проводитимуться від станції теплопостачання «Біличі» та районних котелень «Теремки» та «Мінська». У зв’язку з цим починаючи з 16:00 17 квітня розпочалось охолодження системи з наступним відключенням гарячого водопостачання для 233 житлових будинків, дев'яти лікувальних закладів, 12 дитсадків, 11 шкіл та 65 відомств у Святошинському районі; 80 житлових будинків, двох лікувальних закладів, шести дитсадків, чотирьох шкіл та 22 відомств в Оболонському районі; п'яти житлових будинків та чотирьох відомств у Подільському районі; 29 житлових будинків, трьох дитсадків, двох шкіл, шести відомств у Голосіївському», – повідомили у «Київенерго».