Сьогодні ЄС продовжить антиросійські санкції – журналіст
- Сьогодні, 09:57
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Санкції буде продовжено на півроку
Сьогодні, 13 березня, Європейський союз продовжить на півроку антиросійські санкції. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
«Європейський союз сьогодні продовжить заборону на поїздки і замороження активів на 6 місяців для 150 осіб та 37 організацій, які загрожують суверенітету України», - написав він.
EU will today extend visa bans & asset freezes by 6 months on 150 ppl & 37 entities that threatens #Ukraine's sovereignty. #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 марта 2017 г.
Раніше російське видання ТАСС повідомляло, що ЄС продовжить санкції за порушення територіальної цілісності України 15 березня.
Нагадаємо, глава Представництва Європейського Союзу в Україні Г'ю Мінгареллі сподівається, що Євросоюз утримає єдність у питанні збереження нинішніх санкцій проти Російської Федерації, але підкреслює, що ЄС поки не розглядає можливість введення нових санкцій проти РФ.
президент Чехії Мілош Земан виступив за скасування санкцій проти Росії і встановлення з нею взаємовигідних економічних відносин.
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель допускає послаблення санкцій проти Російської Федерації у разі виконання нею Мінських угод.
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