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    Сьогодні ЄС продовжить антиросійські санкції – журналіст

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    Санкції ЄС проти Росії
    Санкції ЄС проти Росії

    Санкції буде продовжено на півроку

    Сьогодні, 13 березня, Європейський союз продовжить на півроку антиросійські санкції. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

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    «Європейський союз сьогодні продовжить заборону на поїздки і замороження активів на 6 місяців для 150 осіб та 37 організацій, які загрожують суверенітету України», - написав він.

    Раніше російське видання ТАСС повідомляло, що ЄС продовжить санкції за порушення територіальної цілісності України 15 березня.

    Нагадаємо, глава Представництва Європейського Союзу в Україні Г'ю Мінгареллі сподівається, що Євросоюз утримає єдність у питанні збереження нинішніх санкцій проти Російської Федерації, але підкреслює, що ЄС поки не розглядає можливість введення нових санкцій проти РФ.

    президент Чехії Мілош Земан виступив за скасування санкцій проти Росії і встановлення з нею взаємовигідних економічних відносин.

    Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель допускає послаблення санкцій проти Російської Федерації у разі виконання нею Мінських угод.

    США мають намір зберігати санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод. 

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