Сьогодні ЄС продовжить антиросійські санкції – журналіст

Санкції буде продовжено на півроку

Сьогодні, 13 березня, Європейський союз продовжить на півроку антиросійські санкції. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Європейський союз сьогодні продовжить заборону на поїздки і замороження активів на 6 місяців для 150 осіб та 37 організацій, які загрожують суверенітету України», - написав він.

