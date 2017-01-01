Сьогодні ЄС продовжить антиросійські санкції – журналіст

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Санкції ЄС проти Росії

Санкції буде продовжено на півроку

Сьогодні, 13 березня, Європейський союз продовжить на півроку антиросійські санкції. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Європейський союз сьогодні продовжить заборону на поїздки і замороження активів на 6 місяців для 150 осіб та 37 організацій, які загрожують суверенітету України», - написав він.

EU will today extend visa bans & asset freezes by 6 months on 150 ppl & 37 entities that threatens #Ukraine's sovereignty. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 марта 2017 г.

Раніше російське видання ТАСС повідомляло, що ЄС продовжить санкції за порушення територіальної цілісності України 15 березня.

Нагадаємо, глава Представництва Європейського Союзу в Україні Г'ю Мінгареллі сподівається, що Євросоюз утримає єдність у питанні збереження нинішніх санкцій проти Російської Федерації, але підкреслює, що ЄС поки не розглядає можливість введення нових санкцій проти РФ.

президент Чехії Мілош Земан виступив за скасування санкцій проти Росії і встановлення з нею взаємовигідних економічних відносин.

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель допускає послаблення санкцій проти Російської Федерації у разі виконання нею Мінських угод.

США мають намір зберігати санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод.