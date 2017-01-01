Сьогодні Луценко виступить у Раді з доповіддю

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Фото: УНІАН Генпрокурор Юрій Луценко

Юрій Луценко виступить з інформацією про діяльність органів прокуратури

У середу, 24 травня, Верховна Рада України заслухає інформацію генерального прокурора України Юрія Луценка про діяльність органів прокуратури. Порядок денний оприлюднений на сайті парламенту.

Крім того, у порядку денному - питання ратифікації.

Також серед питань до розгляду - проект закону про внесення змін до статті 16 закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (щодо приватних домашніх робітників та місцевого персоналу іноземних диппредставництв).

Раніше керівник фракції Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов повідомляв, що Луценко виступить зі звітом у парламенті цього тижня. А народний депутат від БПП Олексій Гончаренко називав дату - 24 травня.

Пізніше Луценко підтвердив намір виступити з доповіддю у Верховній Раді 24 травня.