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    Сьогодні Міжнародний день миротворців

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    Українські миротворці в Конго
    Українські миротворці в Конго

    В Україні офіційно це день відзначається з 2003 року

    Сьогодні, 29 травня, Міжнародний день миротворців ООН.

    Цей день святкується ООН щороку 29 травня. В Україні офіційно відзначається з 2003 року, прийшовши на заміну національному святу День миротворця, що відзначався 3 липня.

    Свято було встановлено в Україні після офіційного звернення Асоціації миротворців України до президента України згідно з указом глави держави «Про Міжнародний день миротворців» від 30 квітня 2003 р. № 374/2003.

    Починаючи з 1992 року, у військових операціях взяло участь 37 тисяч українських військовослужбовців, 50 з них — загинуло.

    На сьогодні 448 військовослужбовців ЗСУ виконують завдання у складі дев’яти міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки під проводом ООН, НАТО та у складі спільних миротворчих сил.

    Джерело: УНН

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