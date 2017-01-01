Сьогодні на Донбасі двоє військових загинули, шестеро - поранені

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З початку доби на Донбасі зафіксовано 36 обстрілів

Із початку доби в зоні АТО у результаті обстрілу бойовиків двоє українських військових загинули, шестеро поранено. Про це повідомили у прес-центрі АТО.

Як повідомили у прес-центрі, станом на 18.00, на Донбасі зафіксовано 36 обстрілів.

«На Маріупольському напрямку по Красногорівці вели вогонь з танку, 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Богданівку. По Мар’їнці та Чермалику вогонь вели міномети різних калібрів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Широкиному, Новотроїцькому, Новомихайлівці та Новогригорівці», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними прес-центру, на Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії окупанти обстріляли Врубівку. З мінометів – Катеринівку та Попасну, а з стрілецької зброї – Кримське.

«...двоє наших військових загинули, шестеро поранено», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок активних бойових дій в зоні проведення АТО загинув один український військовий, 18 бійців зазнали поранень.