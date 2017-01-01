Сьогодні на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 - поранено

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По Пісках та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки

За понеділок, 30 січня, на Донбасі зафіксовано 37 обстрілів з боку бойовиків. Троє українських військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано.

Про це інформує прес-центр штабу АТО.

«На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зі 152 та 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки», - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку, за даними штабу, бойовики зі 152 міліметрової артилерії вели вогонь по Водяному. З мінометів обстрілювали Красногорівку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Талаківку, Гнутове, Широкине та Водяне.

Нагадаємо, українські бійці захопили опорний пункт бойовиків під Авдіївкою.

Як відомо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

В ході боїв на Донбасі за минулу добу 5 українських військових загинули, 9 поранені і 4 травмовано. Більшість втрат ВСУ понесли в районі авдіївської промзони.

У дніпровську лікарню ім. Мечникова доставили трьох осіб, які зазнали поранень в авдіївській промзоні: одного бійця і двох цивільних.