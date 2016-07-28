Сьогодні на Грибовицькому звалищі розпочнуть укріплювати дамбу

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Укріплення дамби біля озер з інфільтратами буде здійснюватися ґрунтом

У селі Великі Грибовичі, що на Львівщині, сьогодні розпочнуться роботи з укріплення дамби

Про це заявив заступник мера Львова Андрій Москаленко, повідомляє телеканал «112».

«Сьогодні ми очікуємо, що завершиться прибуття техніки, яка вже розпочне ключові роботи. Скільки знадобиться часу і устаткування, я думаю, це вже побачимо за результатами перших двох-трьох днів», – розповів Москаленко.

Перша техніка почала приїжджати для укріплення дамби вчора. За словами мера Львова Андрія Садового, укріплення дамби біля озер з інфільтратами буде здійснюватися ґрунтом.

Нагадаємо, 29 травня 2016 року у селі Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області на території сміттєзвалища виникла пожежа.

На сміттєзвалищі стався обвал твердих побутових відходів, внаслідок чого під завалами опинилося троє рятувальників.

31 травня знайшли два тіла під завалами. Один з них виявився депутатом Жовківської міськради.

Пізно ввечері 31 травня на полігоні в Грибовичах знайшли тіло третього працівника управління ДСНС України у Львівській області.

На початку червня минулого року сміттєзвалище під Львовом закрили назавжди через трагедію.