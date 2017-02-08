Сьогодні на Одещині зафіксували поштовхи землетрусу

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Епіцентр землетрусу знаходився в 4 км від міста Нережу, на глибині майже 130 кілометрів

Жителі півдня Одеської області відчули землетрус, епіцентр якого був у Румунії, вранці 8 лютого.

Про це повідомляє «Траса Е-95».

Зазначається, що на півдні області відчувалися відгомони землетрусу в Румунії (4,4 бала) - в сейсмоактивній зоні Вранча. Епіцентр знаходився в 4 км від міста Нережу, на глибині майже 130 кілометрів.



Жителі Болграда в 11:54 відчули два явних поштовхи. З полиць падав посуд, розгойдувалися люстри.

Багато, злякавшись, вийшли на вулицю.