Сьогодні на Одещині зафіксували поштовхи землетрусу
- Сьогодні, 17:22
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Епіцентр землетрусу знаходився в 4 км від міста Нережу, на глибині майже 130 кілометрів
Жителі півдня Одеської області відчули землетрус, епіцентр якого був у Румунії, вранці 8 лютого.
Про це повідомляє «Траса Е-95».
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