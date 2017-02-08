  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні на Одещині зафіксували поштовхи землетрусу

    • Сьогодні, 17:22
    • Розсилка

    Епіцентр землетрусу знаходився в 4 км від міста Нережу, на глибині майже 130 кілометрів

    Жителі півдня Одеської області відчули землетрус, епіцентр якого був у Румунії, вранці 8 лютого.

    Про це повідомляє «Траса Е-95».

    Читайте також

    Зазначається, що на півдні області відчувалися відгомони землетрусу в Румунії (4,4 бала) - в сейсмоактивній зоні Вранча. Епіцентр знаходився в 4 км від міста Нережу, на глибині майже 130 кілометрів.
     
    Жителі Болграда в 11:54 відчули два явних поштовхи. З полиць падав посуд, розгойдувалися люстри.

    Багато, злякавшись, вийшли на вулицю.

    Читайте також
    стихійні лиха
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ