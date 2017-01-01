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    Сьогодні націоналісти проведуть у Києві Марш національної гідності

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    Марш націоналістів на Покрову
    Марш націоналістів на Покрову

    На Майдані Незалежності та біля станції метро «Хрещатик» збираються молоді люди

    Сьогодні, 22 лютого, в третю річницю втечі Віктора Януковича з України, ВО «Свобода», «Національний корпус» і «Правий сектор» проведуть у Києві Марш національної гідності.

    Хода націоналістів з Майдану Незалежності до парламенту розпочнеться о 10-й ранку. Біля стін Верховної Ради вони зажадають «припинити соціальний грабіж населення та експлуатацію малого і середнього бізнесу, згорнути програму приватизації держпідприємств, зберегти мораторій на продаж землі і відмовитися від торгових відносин з ОРДЛО і особливого статусу Донбасу».

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    «Не можете і не хочете? Прийміть хоча б новий закон про вибори і йдіть!» – такий варіант збираються запропонувати об'єднані націоналісти.

    Станом на 8-му ранку на Майдані Незалежності та біля станції метро «Хрещатик» (вихід на Інститутську) почали збиратися молоді люди.

    Більше читайте в матеріалі «Главкома» Марш національної гідності. Чому хвилюються на Банковій і у Москві?

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