Сьогодні націоналісти проведуть у Києві Марш національної гідності

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Марш націоналістів на Покрову

На Майдані Незалежності та біля станції метро «Хрещатик» збираються молоді люди

Сьогодні, 22 лютого, в третю річницю втечі Віктора Януковича з України, ВО «Свобода», «Національний корпус» і «Правий сектор» проведуть у Києві Марш національної гідності.

Хода націоналістів з Майдану Незалежності до парламенту розпочнеться о 10-й ранку. Біля стін Верховної Ради вони зажадають «припинити соціальний грабіж населення та експлуатацію малого і середнього бізнесу, згорнути програму приватизації держпідприємств, зберегти мораторій на продаж землі і відмовитися від торгових відносин з ОРДЛО і особливого статусу Донбасу».

«Не можете і не хочете? Прийміть хоча б новий закон про вибори і йдіть!» – такий варіант збираються запропонувати об'єднані націоналісти.

Станом на 8-му ранку на Майдані Незалежності та біля станції метро «Хрещатик» (вихід на Інститутську) почали збиратися молоді люди.

Більше читайте в матеріалі «Главкома» Марш національної гідності. Чому хвилюються на Банковій і у Москві?